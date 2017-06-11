Апперкот - это была концовка. А началось все с пропущенного бокового на первых секундах 11го раун...

Красава. В стиле Шевченко.Для того, что бы посрать не обязательно обедать. Можно позавтракать или...

Далеко этот понтовик не пройдет.

Это про кого ? Дениса или испанца?

В 1968 году «Десна», заняв 4-е место в чемпионате УССР, завоевала путёвку во вторую группу класса...

Сосна : Теперь он каждое утро дзвонит, каждое, каждое утро, каждое, перед каждое тренеровкой, каж...

Сосна : Теперь он каждое утро дзвонит, каждое, каждое утро, каждое, перед каждое тренеровкой, каж...