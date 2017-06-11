10 июня 2017 года в венгерском Будакаласе украинский боксер Денис Беринчик (6-0, 3 КО) провел свой первый бой за пределами Украины в качестве професионала.
Противостоял Денису опытный испанский боксер, экс-чемпион мира WBA в легком весе, Лоренцо Парра (32-10-2, 19 КО).
Поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых победу одержал Денис Беринчик.
Парра из последних 12 поединков выиграл только один, еще дважды была зафиксирована ничья. С 2003 по 2007 года он владел титулом чемпиона мира по версии WBA, но потерял его после того, как не смог вложиться в вес перед боем с Такэфуми Саката в марте 2007 года. В этом году бой с Беринчиком стал для Парры уже шестым.
Источник — Sport.ua
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