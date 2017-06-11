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Малиновский в Венгрии нокаутировал Сампайо

Бой с бразильцем Исайя Сампайо продлился все восемь раундов

  • 11.06.2017 09:41
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K2 Promotions.Олег Малиновский
© K2 Promotions.Олег Малиновский

Украинский боксер Олег Малиновский, чемпион Европы WBO в полулегком весе, добыл победу в бою у бразильца Исайи Сампайо.

Поединок оказался непростым для украинского боксера, он неплохо двигался, был намного техничнее соперника, но взрывной бразилец пару раз неплохо контатаковал, доставляя неприятности Малиновскому.

Бой продлился все отведенные 8 раундов, что характерно для Малиновского, выигравшего досрочно только 5 из своих 20 боев на профиринге. Вот и в этом поединке судьи единогласно отдали победу Олегу Малиновскому, который выиграл юбилейный 20-й свой бой на профиринге.

Также в этот боксерский вечер другой украинец – Денис Беринчик победил экс-чемпиона мира Лоренцо Парру.

Источник — Sport.ua

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