Малиновский в Венгрии нокаутировал Сампайо

Украинский боксер Олег Малиновский, чемпион Европы WBO в полулегком весе, добыл победу в бою у бразильца Исайи Сампайо.

Поединок оказался непростым для украинского боксера, он неплохо двигался, был намного техничнее соперника, но взрывной бразилец пару раз неплохо контатаковал, доставляя неприятности Малиновскому.

Бой продлился все отведенные 8 раундов, что характерно для Малиновского, выигравшего досрочно только 5 из своих 20 боев на профиринге. Вот и в этом поединке судьи единогласно отдали победу Олегу Малиновскому, который выиграл юбилейный 20-й свой бой на профиринге.

Также в этот боксерский вечер другой украинец – Денис Беринчик победил экс-чемпиона мира Лоренцо Парру.