Питер ФЬЮРИ: «Тайсон хочет вернуться»

Карьера экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 28-летнего британца Тайсона Фьюри продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Британское антидопинговое агентство отложило слушание по делу Фьюри на осень. Причем точная дата заседания до сих пор не названа. Дядя и тренер Тайсона — Питер Фьюри — заявил о том, что его подопечный точно вернется на ринг, а пока что они возлагают большие надежды на команду юристов.

«Пока мы почти ничего не можем сказать, — заявил Питер Фьюри. — У нас одна из лучших команд юристов, и они занимаются это ситуацией. Тайсон точно вернется. Могу его процитировать дословно: «Мне нужно вернуться, расчистить супертяжелый дивизион и избавиться от этого «города мешков». Он пока наблюдает со стороны, и уже не может дождаться своего возвращения».