С Кличко, но без Фьюри – Холифилд назвал лучших супертяжеловесов мира

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе легендарный американец Эвандер Холифилд в интервью телеканалу Showtime назвал свою четверку лучших супертяжеловесов мира на данный момент:
«Я бы внес туда Деонтея Уайлдера, обязательно Энтони Джошуа, этого парня из Новой Зеландии... Да, Джозефа Паркера! И Владимира Кличко», - сказал Эвандер Холифилд.
Источник — Boxingnews
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