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С Кличко, но без Фьюри – Холифилд назвал лучших супертяжеловесов мира

В число лучших также вошли Уайлдер, Джошуа и Паркер

  • 11.06.2017 15:54
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sportsonearth.com. Эвандер Холифилд
© sportsonearth.com. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе легендарный американец Эвандер Холифилд в интервью телеканалу Showtime назвал свою четверку лучших супертяжеловесов мира на данный момент:

«Я бы внес туда Деонтея Уайлдера, обязательно Энтони Джошуа, этого парня из Новой Зеландии... Да, Джозефа Паркера! И Владимира Кличко», - сказал Эвандер Холифилд.

Источник — Boxingnews

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