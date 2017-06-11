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Табисо Мчуну одержал победу над Джонни Мюллером

Бывшие соперники Усика выяснили, кто из них сильнее

  • 11.06.2017 16:26
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boxingscene/Том Хоган. Александр Усик и Табисо Мчуну
© boxingscene/Том Хоган. Александр Усик и Табисо Мчуну

Южноафриканский тяжеловес Табисо Мчуну (18-3, 11 КО) одержал победу единогласным решением судей в бою со своим соотечественником Джонни Мюллером (20-8-2, 14 КО), доминируя в ринге на протяжении всего 12-раундового поединка.

Отметим, что как Мчуну, так и Мюллер, ранее боксировали с нынешним чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Оба проиграли ему досрочно: Мчуну - в девятом раунде, а Мюллер - в третьем.

Источник — Boxingnews

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