Табисо Мчуну одержал победу над Джонни Мюллером

Южноафриканский тяжеловес Табисо Мчуну (18-3, 11 КО) одержал победу единогласным решением судей в бою со своим соотечественником Джонни Мюллером (20-8-2, 14 КО), доминируя в ринге на протяжении всего 12-раундового поединка.
Отметим, что как Мчуну, так и Мюллер, ранее боксировали с нынешним чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Оба проиграли ему досрочно: Мчуну - в девятом раунде, а Мюллер - в третьем.
Источник — Boxingnews
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