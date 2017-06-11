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Ричард ТАУЭРС: «Кличко совершенно не мог попасть по мне в спаррингах»

Британский боксер вспомнил о сотрудничестве с командой украинского боксера

  • 11.06.2017 19:54
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Boxing.ru. Ричард Тауэрс
© Boxing.ru. Ричард Тауэрс

Британский супертяжеловес Ричард Тауэрс, которого украинец Владимир Кличко несколько раз отправлял в нокдаун в спаррингах осенью 2012 года, когда готовился к бою с поляком Мариушем Вахом, рассказал в интервью iFL TV, что уже в 2015 году, во время подготовки к бою с британцем Тайсоном Фьюри, Владимир выглядел намного хуже во время спаррингов:

«Я создал Владимиру массу проблем в тех спаррингах. Я уверен, что он подтвердит это сам, если вы его спросите, поскольку он - человек чести. Я создал ему все возможные проблемы в ринге и даже потряс его несколько раз. Мы с ним спарринговали неделю, и он никак не мог по мне попасть.

Его тренеры  даже попросили меня меньше двигаться, но я отказался, потому что: а) зачем меньше двигаться, если Тайсон как раз планировал боксировать в таком ключе? б) не люблю пропускать удары от кого-либо, а тем более - от Владимира Кличко.

Так что я спарринговал с ним только неделю, но меня попросили остаться в лагере - Владимир использовал точно такие же трюки, как и Леннокс Льюис. Тот нанимал спарринг-партнеров, даже когда не собирался с ними спарринговать - просто для того, чтобы они не были в лагере его соперника. И Леннокс платил им огромные деньги. Кличко, кстати, тоже платил очень неплохо», - сказал Ричард Тауэрс.

Источник — Boxingnews

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