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Тренер Поветкина: «С Руденко придется попыхтеть»

Иван Кирпа поделился ожиданиями от боя с украинским боксером

  • 12.06.2017 09:22
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Иван Кирпа - наставник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, российского боксера Александра Поветкина, которому 1 июля предстоит встретиться с украинцем Андреем Руденко - оценил перспективы своего подопечного в будущем поединке.

Букмекеры безоговорочным фаворитом боя считают Поветкина, одна Кирпа не спешит делать громкие прогнозы. Более того, наставник российского боксера достаточно высоко оценил потенциал украинца. «Руденко - скользкий обученный боксер, достаточно умный и аккуратный, не позволяет себя ударить, поэтому придется попыхтеть», - отметил Кирпа.

Источник — Klitschko-brothers

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