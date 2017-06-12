Тренер Поветкина: «С Руденко придется попыхтеть»

Иван Кирпа - наставник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, российского боксера Александра Поветкина, которому 1 июля предстоит встретиться с украинцем Андреем Руденко - оценил перспективы своего подопечного в будущем поединке.
Букмекеры безоговорочным фаворитом боя считают Поветкина, одна Кирпа не спешит делать громкие прогнозы. Более того, наставник российского боксера достаточно высоко оценил потенциал украинца. «Руденко - скользкий обученный боксер, достаточно умный и аккуратный, не позволяет себя ударить, поэтому придется попыхтеть», - отметил Кирпа.
Источник — Klitschko-brothers
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