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Риос нокаутировал Эрреру

Мексиканский боксер продержался до 7-го раунда

  • 12.06.2017 10:54
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fightnights.com. Брендон Риос
© fightnights.com. Брендон Риос

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Брендон Риос (34-3-1, 25 КО) успешно вернулся на ринг после 17-месячного перерыва, нокаутировав в седьмом раунде мексиканца Аарона Эрреру (32-7-1, 21 КО).

Бой складывался для Риоса непросто, особенно 3 и 4 раунды, но в итоге он смог взять контроль над ходом боя в свои руки и нокаутировал своего оппонента ударом по корпусу.

Источник — Boxingnews

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