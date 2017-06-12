Риос нокаутировал Эрреру

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Брендон Риос (34-3-1, 25 КО) успешно вернулся на ринг после 17-месячного перерыва, нокаутировав в седьмом раунде мексиканца Аарона Эрреру (32-7-1, 21 КО).

Бой складывался для Риоса непросто, особенно 3 и 4 раунды, но в итоге он смог взять контроль над ходом боя в свои руки и нокаутировал своего оппонента ударом по корпусу.