Риос нокаутировал Эрреру

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Брендон Риос (34-3-1, 25 КО) успешно вернулся на ринг после 17-месячного перерыва, нокаутировав в седьмом раунде мексиканца Аарона Эрреру (32-7-1, 21 КО).
Бой складывался для Риоса непросто, особенно 3 и 4 раунды, но в итоге он смог взять контроль над ходом боя в свои руки и нокаутировал своего оппонента ударом по корпусу.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.