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Холифилд и Баррера вошли в пантеон боксерской славы

Состоялась церемония включения легенд бокса в Международный Зал Славы

  • 12.06.2017 18:07
  • 286 просмотров
  • 1 комментария
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boxingchannel.tv. Эвандер Холифилд
© boxingchannel.tv. Эвандер Холифилд

В воскресенье, 11 июня, в Канастоте, США, состоялась церемония включения легенд бокса в Международный Зал боксерский Славы. Как и каждый год, ряды членов Зала Славы пополнили три боксера, а также тренеры и функционеры.

В частности, в Зал Славы вчера официально были включены бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд, чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, а также экс-чемпиона мира в трех весовых категориях американец Джонни Тапиа, который ушел из жизни в 2012 году.

На фото - Холифилд и Баррера (в центре) во время церемонии включения в Зал Славы:

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
      bonv, 12.06.2017 18:09
    0
    На фото - Холифилд и Баррера (в центре) ))))))
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