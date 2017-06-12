Холифилд и Баррера вошли в пантеон боксерской славы

В воскресенье, 11 июня, в Канастоте, США, состоялась церемония включения легенд бокса в Международный Зал боксерский Славы. Как и каждый год, ряды членов Зала Славы пополнили три боксера, а также тренеры и функционеры.

В частности, в Зал Славы вчера официально были включены бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд, чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, а также экс-чемпиона мира в трех весовых категориях американец Джонни Тапиа, который ушел из жизни в 2012 году.

На фото - Холифилд и Баррера (в центре) во время церемонии включения в Зал Славы: