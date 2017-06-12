Владимир Кличко и жена Медведчука крестили дочь Нестора Шуфрича

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко стали крестными родителями дочки депутата ВРУ Нестора Шуфрича (фракция «Оппозиционный блок»).
Об этом Марченко написала в Facebook.
«В субботу, 10 июня, еще у одного малыша появился ангел-хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей окрестили маленькую Марию - дочь Кати и Нестора Шуфрича. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ МП)», - написала жена политика Виктора Медведчука.
Как известно, Марченко является кумой президента РФ Владимира Путина, который крестил их с Медведчуком дочь Дарью.
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что за ахинея? Что за религиозные предрассудки!!!? Как послушаешь этих "набожных", так такое впечатление, что человечество до сих пор находится в средневековье, за исключением технического прогресса.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.