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Владимир Кличко и жена Медведчука крестили дочь Нестора Шуфрича

Экс-чемпион мира по боксу породнился с Оксаной Марченко

  • 12.06.2017 19:47
  • 1350 просмотров
  • 12 комментария
Метки
facebook.com/oksana.marchenko.tv
© facebook.com/oksana.marchenko.tv

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко и телеведущая Оксана Марченко стали крестными родителями дочки депутата ВРУ Нестора Шуфрича (фракция «Оппозиционный блок»).         

Об этом Марченко написала в Facebook.

«В субботу, 10 июня, еще у одного малыша появился ангел-хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей окрестили маленькую Марию - дочь Кати и Нестора Шуфрича. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ МП)», - написала жена политика Виктора Медведчука.

Как известно, Марченко является кумой президента РФ Владимира Путина, который крестил их с Медведчуком дочь Дарью.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 12.06.2017 20:11
    -1
    И какое отношение данная новость имеет к спорту ?
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    Jeck
    online
      Jeck, 12.06.2017 20:14
    +12
    Ніколи і нічого поганого про Володимира не писав, але напевне Ентоні щось зрушив в мозку
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 12.06.2017 20:48
    +2
    Все життя вболівав за Кличків і рахував їх патріотами. Тепер дуже хочу його реваншу з Джошуа. І щоб кличко вже в першому раунді винесли.Шо Віталій з Кадировим братався, шо цей до Медведчука примкнув. Совок так і не вийшов з них.
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    Hackerpro
    Hackerpro, 12.06.2017 20:49
    -6
    Прид....ки от креста не отказываются, зачем писать бред, какая разница кого он крестит, это его личное!
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 12.06.2017 20:55
    0
    Hackerpro, 12.06.2017 20:49
    Прид....ки от креста не отказываются, зачем писать бред, какая разница кого он крестит, это его личное!
    Придурки від хреста не відказуються?Що ти хотів цим сказати?Чи в тебе спочатку йде потік слів , а вже потім сам починаєш розуміти тобою сказане?
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    trancelife
      trancelife, 12.06.2017 20:58
    0
    кум кумы путина)
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 12.06.2017 21:08
    0
    Hackerpro, 12.06.2017 20:49
    Прид....ки от креста не отказываются, зачем писать бред, какая разница кого он крестит, это его личное!
    _______________________________________
    Что за ахинея? Что за религиозные предрассудки!!!? Как послушаешь этих "набожных", так такое впечатление, что человечество до сих пор находится в средневековье, за исключением технического прогресса.
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 12.06.2017 21:09
    0
    и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступаем на теже грабли. в наней Раде сплошное кумовство...беда повторяется
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 12.06.2017 21:09
    0
    и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступаем на теже грабли. в наней Раде сплошное кумовство...беда повторяется
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 12.06.2017 21:10
    0
    и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступаем на теже грабли. в наней Раде сплошное кумовство...беда повторяется
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 12.06.2017 21:10
    0
    и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступаем на теже грабли. в наней Раде сплошное кумовство...беда повторяется
    Ссылка
    travkin
    online
    travkin, 12.06.2017 21:10
    0
    и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступаем на теже грабли. в наней Раде сплошное кумовство...беда повторяется
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