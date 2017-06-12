Владимир Кличко и жена Медведчука крестили дочь Нестора Шуфрича

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

_______________________________________Что за ахинея? Что за религиозные предрассудки!!!? Как по...