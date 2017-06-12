Джошуа заработал на профи-ринге 28 миллионов фунтов

;) Я улыбаюсь!!! Злочинцив выгнали теперь зажили!!!! Теперь чемпионат по карманному билиарду!!...

Это все нечисто, или где то Ленин остался, или где то улицу забыли переименовать в ул С бАНДЭРЫ, ...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

и чем эта "кумавская" власть отличается от правления Яныка))))) в очередной раз наступа...

_______________________________________Что за ахинея? Что за религиозные предрассудки!!!? Как по...