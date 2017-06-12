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Джошуа заработал на профи-ринге 28 миллионов фунтов

Британец провел 19 боев в профессионалах

  • 12.06.2017 20:12
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Британские СМИ, назвали сумму, которую чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заработал, перейдя в профессионалы. За три с половиной года выступлений на профи-ринге британец провел 19 поединков, заработав в общей сложности 28 миллионов фунтов.

При этом, как отмечает DailyMail, больше половины призовых – 15 миллионов фунтов – пришлось на состоявшийся в апреле поединок Джошуа с Владимиром Кличко. За предыдущие 18 боев Энтони заработал около 13 миллионов фунтов.

Отметим, что согласно данным Forbes, за минувший финансовый год Джошуа заработал 22 миллиона долларов (18,5 — гонорары, 3,5 — реклама), оказавшись на 89-й строчке ежегодного рейтинга самых богатых спортсменов мира.

Источник — Klitschko-brothers

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