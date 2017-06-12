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Джонни НЕЛЬСОН: «Паркер – хороший, но отнюдь не выдающийся боксер»

Экс-чемпион мира в крузервейте оценил перспективы новозеландского бойца

  • 12.06.2017 21:26
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klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер (слева)
© klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер (слева)

Экс-чемпион мира в крузервейте, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Джонни Нельсон считает, что действующий обладатель титула WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер не является коммерчески привлекательным бойцом для больших поединков.

По мнению Нельсона, Паркер – неплохой, но отнюдь не выдающийся боксер. А его поединок против своего же спарринг-партнера Развана Кожану, который заменил травмированного Хью Фьюри, продемонстрировал, что новозеландцу рано рассчитывать на бой с Энтони Джошуа.
 
«Если вы оказываетесь в ринге с кем-то, кого можете победить, но, понимаете, что этот соперник может заставить вас выглядеть не лучшим образом, лучше побыстрее нокаутировать его. Паркер в бою с Кожану выглядел обычным боксером. Единственное его достижение – пояс чемпиона мира, который позволяет надеяться на встречу с Джошуа.
 
Но в тоже время, Хью Фьюри – все еще является его обязательным соперником, а мы до сих пор не знаем, насколько хорош Хью. Диллиан Уайт, к слову, заявил: «Я нокаутирую Паркера». Уайт знает о чем говорит: Кожану был и его спарринг-партнером.
 
Наиболее реальным противником для Паркера является Тони Беллью. Новозеландец – не слишком большой супертяж, и крузер Беллью справится с ним.
 
Говоря о Паркере, который продемонстрировал характер, вы должны помнить слова Кас Д'Амато: «Если у вас есть два одинаково талантливых бойца, то боксер, который может нокаутировать, будет иметь преимущество». Джошуа, Хью Фьюри, Уайт и Беллью – каждому из них я бы отдал предпочтение в бою с Паркером, который не показывает ничего выдающегося».

Источник — Klitschko-brothers

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