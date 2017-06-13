Джеймс АЛИ БАШИР: «Кличко нужно сразиться с Уайлдером или Паркером»

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью Boxing Beats And Rhymes подтвердил слова Джонни Нельсона о том, что Владимир Кличко избивал Деонтея Уайлдера в спаррингах в 2012 году, а также сказал, что в случае продолжения карьеры Владимиром Кличко он не хотел бы, чтобы Владимир проводил немедленный бой-реванш с Энтони Джошуа:

«Я против того, чтобы происходящее в тренировочном лагере выходило за пределы этого самого лагеря. И Владимиру такое не нравится. Но поскольку уж Джонни Нельсон сказал это... И Энди Ли тоже? А что он сказал конкретно? (Ведущий: он сказал, что Кличко использовал Уайлдера в качестве «мешка»). Энди Ли знает, потому что он был в том тренировочном лагере. На месте Уайлдера я бы не стал отрицать то, что было. Ведь он тогда был еще совсем «зеленым».

Но в Уайлдере мне не нравится то, что он перестал расти, перестал развиваться. Он полагается только на свои физические данные и силу удара. Вы смотрели его недавнее видео «боя с тенью»? Меня оно совершенно не впечатлило. Совершенно. Даже в этом видео заметны вещи, которые нуждаются в немедленной коррекции. Потому что если Уайлдер с его нынешним техническим арсеналом выйдет на Ортиса, Джошуа или Кличко, они с легкостью воспользуются этими его ошибками.

Мне же лично хотелось бы, чтобы с Уайлдером провел бой Владимир Кличко. Хотя я думаю, что он нацелен на реванш с Джошуа. Я считаю, что со стратегической точки зрения для Владимира было бы правильно провести сначала бои с Паркером и Уайлдером, а уже потом выходить на реванш с Энтони Джошуа. Да, я понимаю, какие деньги маячат на горизонте за реванш с Джошуа, но я считаю, что бои с Паркером и Уайлдером дадут Владимиру передышку - это был бы хороший ход. А уже потом можно возвращаться и к Джошуа - ведь он никуда не денется, за это время его никто не побьет», - сказал Джеймс Али Башир.