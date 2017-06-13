Эдди ХИРН: «Хэю нужен реванш с Беллью»

Эдди Хирн, представляющий интересы обладателя титула WBC в крузервейте Тони Беллью, заявил, что повторный бой его подопечного с Дэвидом Хэем, которого он сенсационно победил досрочно в марте, может состояться в декабре в Лондоне.



По словам Хирна, реванш будет лишь в том случае, если Хэй пойдет на условия Беллью, тем более что сейчас условия диктует его подопечный. «Тони готов к матчу-реваншу, но самое важное, что он должен сделать – получить уважение во время переговоров и в контракте на бой, - цитирует Хирна Sky Sports. - Мы получили возможность провести бой против Хэя. Тони сомневался, что условия контракта справедливые, но, в конце концов, я убедил его. Мы были рады, что получили этот бой и выиграли его. Да, были моменты, к которым мы отнеслись снисходительно. Сейчас все очень просто: Тони хочет «зеркальный» контракт. Тот, который был у Хэя. Дэвид очень нуждается в поединке против Беллью, тогда как у Тони есть масса вариантов, и он не собирается держать Хэя в заложниках».



По мнению Хирна, бой повторный бой Беллью – Хэй – именно тот поединок, который хотят видеть болельщики. А вероятная дата сражения – декабрь нынешнего года. «Хэй сказал после первого боя, что много вопросов он закроет в матче-реванше. Хорошо, если это произойдет, и он с уважением отнесется с Беллью, он получит реванш очень быстро. Думаю, что, учитывая его травму, мы все должны убедиться в его 110-процентной готовности. А значит, раз он говорит, что будет готов в октябре-ноябре, надо рассчитывать на декабрь. Болельщики хотят видеть матч-реванш, и хотя я считаю, что Тони может победить чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, чась меня хочет увидеть матч-реванш с Хэей. Хотя бы для того, чтобы Тони показал, что он может победить без всяких оправданий со стороны соперника».