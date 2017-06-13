Американские аналитики боксасчитают, что бой Мейвезер – Макгрегор состоится 26 августа, отмечая, что на этот день компания 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера - Mayweather Promotions - забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе.



На 25 августа арена также зарезервирована для проведения взвешивания. По данным СМИ, арена забронирована для проведения поединка Мейвезера с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Макгрегор накануне опубликовал в социальной сети запись с хештегом «БД», что многие расшифровали как «большие деньги» и также сочли намеком на скорое проведение боя.