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Бой Мейвезер – Макгрегор состоится 26 августа?

На эту дату компания Mayweather Promotions забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе

  • 13.06.2017 09:45
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klitschko-brothers.com. Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор
© klitschko-brothers.com. Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор

Американские аналитики боксасчитают, что бой Мейвезер – Макгрегор состоится 26 августа, отмечая, что на этот день компания 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера - Mayweather Promotions - забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе.

На 25 августа арена также зарезервирована для проведения взвешивания. По данным СМИ, арена забронирована для проведения поединка Мейвезера с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Макгрегор накануне опубликовал в социальной сети запись с хештегом «БД», что многие расшифровали как «большие деньги» и также сочли намеком на скорое проведение боя.

Источник — Klitschko-brothers

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