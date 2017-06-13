Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы

Владимира примут туда не раньше, чем через пять лет

  • 13.06.2017 11:27
  • 416 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Виталий Кличко
© klitschko-brothers.com. Виталий Кличко

Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже на следующей ежегодной церемонии будет принят в Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame).

Об этом сообщил один из американских экспертов бокса, который вместе с членами Ассоциации боксерских писателей Америки ежегодно проводит отбор в члены IBHOF.

«И Виталий, и Владимир Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы. Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года. По правилам нашей организации, в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее, чем 5 лет назад. Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел 8 сентября 2012 года. То есть, его включение в IBHOF на следующей церемонии будет не только логичным, но и правильным шагом с нашей стороны», – отметил собеседник.

Относительно Владимира Кличко, по словам эксперта, то его появление в Зале славы возможно в 2022 году, если украинец сейчас объявит о завершении своей боксерской карьеры.

«Если он проведет матч-реванш против Джошуа, то все будет зависеть от того, сколько он еще будет выходить в ринг в качестве действующего боксера. Мы в любом случае будем придерживаться нашего правила, боксер включается в Зал славы через пять лет после завершения карьеры», – подчеркнул он.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    sus1ik
      sus1ik, 13.06.2017 11:38
    +2
    В заголовке - Виталий, на фото - Владимир.
    Могу, умею, практикую ©Спорт.юа

    (П.С. в источнике если что Виталя)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.