Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы

Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже на следующей ежегодной церемонии будет принят в Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame).

Об этом сообщил один из американских экспертов бокса, который вместе с членами Ассоциации боксерских писателей Америки ежегодно проводит отбор в члены IBHOF.

«И Виталий, и Владимир Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы. Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года. По правилам нашей организации, в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее, чем 5 лет назад. Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел 8 сентября 2012 года. То есть, его включение в IBHOF на следующей церемонии будет не только логичным, но и правильным шагом с нашей стороны», – отметил собеседник.

Относительно Владимира Кличко, по словам эксперта, то его появление в Зале славы возможно в 2022 году, если украинец сейчас объявит о завершении своей боксерской карьеры.

«Если он проведет матч-реванш против Джошуа, то все будет зависеть от того, сколько он еще будет выходить в ринг в качестве действующего боксера. Мы в любом случае будем придерживаться нашего правила, боксер включается в Зал славы через пять лет после завершения карьеры», – подчеркнул он.