Александр УСИК: «Бой Мейвезера и Макгрегора будет позором боксу»

Украинский профибоксер Александр Усик (12-0, 10 КО) посетил тренировку бойцов ММА накануне турнира WWFC 7, который пройдет в Киеве 14 июня. Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе пообщался с журналистами и высказал свое мнение по поводу возможного боя Флойда Мейвезера против одного из самых известных бойцом смешанных единоборств Конора Макгрегора. Усик считает, что этот поединок скорее станет шоу, чем спортивным мероприятием, а у ирландца нет шансов на победу:

«Это будет позор боксу, если Конор Макгрегор будет боксировать против Флойда Мейвезера. Макгрегор – это мегапопулярный человек в смешанных единоборствах. Мейвезер был номером один в боксе. Сейчас он уже завязал. И такой человек, как Флойд, позволит Конору драться по правилам бокса, то это будет неуважение и к самому боксу. К тому же я не вижу ни одного шанса, при котором ирландец может победить американца по очкам. Флойд будет просто над ним издеваться. Но с другой стороны, они заработают кучу денег. Это будет больше шоу. У их детей будет капитал, и им не придется больше работать.

Если ты выбрал направление, к примеру, бокс, то ты должен идти по нему. Если что-то не выходит, но ты понимаешь, что может получиться в ММА, то пожалуйста, пробуй, ничего страшного тут нет. Я не говорю, что переходить из одного вида спорта в другой нельзя. Нельзя смешивать. Но это их проблемы. То, что я вижу и думаю, то это будет полная чепуха, полное неуважение к боксу. Но кэш не имеет моральных принципов. На первом месте там это».