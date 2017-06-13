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Джеймс АЛИ БАШИР: Украинские промоутеры ошиблись, не подписав Сиренко

Тренер боксера уверен, что его подопечный скоро громко заявит о себе

  • 13.06.2017 14:55
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ringside24.com. Владислав Сиренко
© ringside24.com. Владислав Сиренко

Тренер перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (1-0, 1 КО) Джеймс Али Башир уверен, что его новый подопечный способен достичь наивысших высот в профессиональном боксе, и уже через два года украинские промоутеры поймут, какую ошибку они совершили, не подписав профессиональный контракт с этим бойцом, который на начальном этапе своей карьеры выступает в Южной Африке.

«Сиренко - не только хороший боксер, но и хороший панчер. И очень важно, что у него есть достаточно большой любительский опыт. Почему его не подписал никто из украинских промоутеров? Возможно, они считают, что у них есть большой выбор, и Сиренко не отвечает их требованиям. Но я обещаю вам: через два года они поймут, какую ошибку они совершили, не подписав Влада Сиренко.

Я планирую вести Сиренко активно - он будет боксировать часто, а после 10-11 боев мы будем искать ему соперников с именами. Можем ли мы с Сиренко повторить такой же путь, как с Усиком? Да, да и еще раз - да! На таком же этап карьеры, на котором сейчас находится Сиренко, Усик был на уровень выше. Но со временем Сиренко также достигнет его уровня», - сказал Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports.

Источник — Boxingnews

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