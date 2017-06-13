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Реванш Кличко - Джошуа может состояться в Нигерии

Промоутер британского боксера расматривает различные варианты

  • 13.06.2017 18:01
  • 152 просмотров
  • 1 комментария
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Reuters
© Reuters

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа сообщил, что бой-реванш против украинца Владимира Кличко может состояться в Нигерии.

На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.

Бой по решению IBF должен состояться до 2 декабря этого года.

- Нигерия - один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя, - приводит Daily Star слова Хирна. - Некоторые считают, что там все еще добывают огонь при помощи палочек, но на самом деле это страна с мощной экономикой.

И там есть подходящая инфраструктура.

Напомним, 29 апреля на «Уэмбли» Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. На счету британца 19 побед в 19-ти поединках в профессиональной карьере.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 13.06.2017 18:07
    0
    Так вже писали декілька днів тому назад
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