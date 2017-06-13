Джошуа свой тренировочный лагерь начнет в середине августа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в конце лета начнет полноценную подготовку к своему следующую бою, назвав ориентировочные даты для будущего поединка.



Джошуа пока ждет решения относительно организации возможного матча-реванша с Владимиром Кличко, который, как ожидается, состоится 28 октября в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Но даже если боя с украинцем не будет, британец рассчитывает быть в форме, чтобы провести обязательную защиту титула IBF в поединке с Пулевым.



«В свой тренировочный лагерь я заеду в начале августа, - цитирует Джошуа Sky Sports. – Конец октября, середина ноября, начало декабря – вот те примерные даты, когда я смогу провести поединок. Если это будет середина ноября, у меня получится как раз три месяца полноценной подготовки. Так что в начале августа я заеду в лагерь, чтобы готовиться к бою или против Кличко, или против Пулева».



Джошуа не против встретиться и с болгарином, считая Пулева серьезным оппонентом. «Если Кличко не согласится на матч-реванш, у меня будет бой с Пулевым. Он - отличный боец, который уже имеет опыт чемпионских боев. Пулев - талантлив, достаточно опытен. Он дрался с Кличко и проиграл украинцу, когда Владимир доминировал в супертяжелом весе. Это будет еще один интересный бой, если он, конечно, состоится».



По словам Джошуа, время между боями, когда происходит процесс выбора следующего соперника, самое неудобное для боксера. «Вначале вы возвращаетесь в привычный ритм. Теряете время, вспоминаете основы и полируете ржавчину, которую получили, поедая яблоки. Пироги и заварные пирожные. Перерыв безусловно нужен, но мне также следует изменить стиль жизни. Сейчас я просто делаю то, к чему не привык, поскольку обычно я тренируюсь, сплю или восстанавливаюсь».