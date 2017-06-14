Энтони ДЖОШУА: «Реванш с Кличко был бы интересен для всех»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что первый бой с Владимиром Кличко, состоявшийся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» оправдал ожидания болельщиков и он не против еще раз сразиться с украинцем.

Как отметил Джошуа, апрельский поединок оставил некоторые вопросы. «В первом бою не было много околобоксерского «мусора». Пресс-конференции были большими, подготовка была большой, и бой оправдал ожидания, - цитирует Джошуа Sky Sports. – Первый бой оправдал ожидания, поэтому, если мы сможем устроить еще один такой поединок, минус шестой раунд, то мне бы это понравилось. Этот поединок был бы интересен для всех».



Что касается перспектив заполучить все титулы в супертяжелом весе, Джошуа призвал не торопить события, однако не стал исключать такой вариант развития событий. «Вы никогда не сможете устанавливать свою планку слишком низко, стараясь стремиться к большим целям. Сегодня я заявляю, что это очень возможно».