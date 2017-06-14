Тайсон ФЬЮРИ: «Я потерял интерес к боксу после победы над Кличко»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, объяснил причины своей долгой депрессии, а также заявил, что готов встретиться в ринге с действующим обладателем титулов IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа.

Так «Цыганский Король» отреагировал на заявление Джошуа о желании встретиться с ним. Однако, Фьюри не только принял вызов, но и посетовал на решение IBF, лишившей его титула из-за невозможности провести обязательную защиту ввиду потенциального реванша с Кличко, но оставившую пояс у Джошуа в аналогичной ситуации.

«Давайте смотреть правде в глаза: я приехал в Германию, сделал свое дело, выиграл и забрал пояса, но был лишен одного из них очень быстро, так как не смог провести обязательную защиту ввиду возможного реванша, - цитирует Фьюри The Sun. – У Джошуа – аналогичная ситуация, но ему предоставлено время для защиты. Расовая дискриминация? Да, я знаю. Люди хотят видеть бой между тобой Энтони и мной. Мир хочет увидеть это, потому что я все еще линейный чемпион в супертяжелом весе, и все это знают».

По словам Фьюри, он ушел из бокса, поскольку потерял мотивацию после победы над Владимиром Кличко. «Я ушел, потому что бокс больше не был интересен мне. Там не было достойных соперников. У меня был бой с лучшим! Но теперь, похоже, есть еще несколько претендентов. Люди думают, что вы сможете выиграть у меня, но я не верю в это. Позволь мне справится с возникшей ситуацией, и я буду драться с тобой. Пусть победит лучший… И это будет Тайсон Фьюри, «Цыганский Король».