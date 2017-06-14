Дэвида Хэя могут лишить боксерской лицензии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, сенсационно досрочно проигравший в своем последнем бою обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, предстанет перед Британским советом по контролю за боксом из-за своего поведения перед поединком.

Как сообщает Sky Sports, слушания состоятся в среду, 14 июня, в Кардиффе, а 36-летний боксер может получить дисциплинарное наказание. Совет по контролю за боксом предупредил Хэя в январе, когда Дэвид устроил драку с Беллью на пресс-конференции. «Это глупость, и у каждого из них есть шанс потерять свои лицензии», - говорил тогда промоутер Беллью Эдди Хирн.

Отметим, что для Хэя не впервой подобные выходки. В 2012-м году из-за драки с Чисорой на пресс-конференции в Германии после боя последнего с Виталием Кличко, Хэй, как, впрочем, и Чисора, был лишен боксерской лицензии, а бой двух британцев, состоявшийся в том же году в Лондоне, был лицензирован Федерацией бокса Люксембурга. В 2010-м Хэй получил наказание за свои высказывания перед боем с Одли Харрисоном.