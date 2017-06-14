Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дэвида Хэя могут лишить боксерской лицензии

Боец предстанет перед советом по контролю за боксом за свое поведение перед боем с Беллью

  • 14.06.2017 13:27
  • 249 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, сенсационно досрочно проигравший в своем последнем бою обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, предстанет перед Британским советом по контролю за боксом из-за своего поведения перед поединком.

Как сообщает Sky Sports, слушания состоятся в среду, 14 июня, в Кардиффе, а 36-летний боксер может  получить дисциплинарное наказание. Совет по контролю за боксом предупредил Хэя  в январе, когда Дэвид устроил драку с Беллью на пресс-конференции. «Это глупость, и у каждого из них есть шанс потерять свои лицензии», - говорил тогда промоутер Беллью Эдди Хирн.

Отметим, что для Хэя не впервой подобные выходки. В 2012-м году из-за драки с Чисорой на пресс-конференции в Германии после боя последнего с Виталием Кличко, Хэй, как, впрочем, и Чисора, был лишен боксерской лицензии, а бой двух британцев, состоявшийся  в том же году в Лондоне, был лицензирован Федерацией бокса Люксембурга. В 2010-м Хэй получил наказание за  свои высказывания перед боем с Одли Харрисоном.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.