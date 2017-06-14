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ЛОМАЧЕНКО: «Бой между Гарсией и Бронером будет тяжелым для обоих»

Украинский чемпион – о предстоящем поединке американцев

  • 14.06.2017 14:37
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nv.ua. Василий Ломаченко
© nv.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News поделился своими ожиданиями от боя двух американцев - Майки Гарсии и Эдриэна Бронера, который состоится 29 июля.

«Очень интересный бой, очень! Думаю, поединок будет тяжелым для обоих бойцов», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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