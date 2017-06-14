8 россиян не пустили в Украину на чемпионат Европы по боксу

Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков, включая боксера Георгия Кушиташвили, будут возвращены с Украины в Россию.

«Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», - сказала Романова.

Напомним, Украина впервые получила право на проведение континентального первенства. Чемпионат Европы по боксу пройдет с 14 по 26 июня в Харькове и станет официальной квалификацие к грядущему чемпионату мира, который должен пройти в Гамбурге.