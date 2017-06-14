Энтони ДЖОШУА: «Я уже не могу дождаться возвращения Тайсона Фьюри»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил своеому соотечественнику Тайсону Фьюри, заявившему вчера, что Джошуа ему и в подметки не годится, используя при этом популярное в англоязычных странах выражение о том, что Джошуа не годится даже для того, чтобы «завязывать ему шнурки на ботинках».

«Я думаю, что Тайсон и сам на данный момент не сможет завязать свои ботинки, - сказал Джошуа, иронически намекая на большой живот Фьюри, - Но я буду готов драться сним, как только будет готов он. Я терпелив, и я желаю ему поскорее избавиться от всех его неприятностей и вернуться в ринг. Мне нужны такие соперники, и я уже не могу дождаться его возвращения в ринг. А уже кто кому в подметки не годиться, мы узнаем, когда придет время обмениваться ударами».