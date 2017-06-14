Где смотреть бой-реванш Ковалев – Уорд

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) проведет поединок-реванш против обладателя титулов WBO/WBA/IBF Андре Уорда (31-0, 15 КО) в Лас-Вегасе (США).
Этот бой в прямом эфире покажет телеканал Матч! Боец. Также противостояние будет транслировать HBO Boxing. Поединок ориентировочно начнется 18 июня в 6:30 утра по киевскому времени.
Первый поединок между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом состоялся в ноябре прошлого года также в Лас-Вегасе. Тогда единогласным решением судей одержал победу американец.
Первый поединок между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом состоялся в ноябре прошлого года также в Лас-Вегасе. Тогда единогласным решением судей одержал победу американец.
Источник — Sport.ua
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