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Где смотреть бой-реванш Ковалев – Уорд

Sport.ua подсказывает, как не пропустить поединок Ковалев – Уорд

  • 14.06.2017 20:26
  • 931 просмотров
  • 2 комментария
Метки
sport-express.ru. Бой Уорд - Ковалев. Ноябрь 2016 года
© sport-express.ru. Бой Уорд - Ковалев. Ноябрь 2016 года
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) проведет поединок-реванш против обладателя титулов WBO/WBA/IBF Андре Уорда (31-0, 15 КО) в Лас-Вегасе (США).
 
Этот бой в прямом эфире покажет телеканал Матч! Боец. Также противостояние будет транслировать HBO Boxing. Поединок ориентировочно начнется 18 июня в 6:30 утра по киевскому времени.

Первый поединок между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом состоялся в ноябре прошлого года также в Лас-Вегасе. Тогда единогласным решением судей одержал победу американец.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    DIM-C
      DIM-C, 14.06.2017 21:09
    +1
    Лучше когда смотреть бой-реванш Кличко-Джошуа )
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    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 14.06.2017 21:18
    0
    Я думав наші покажуть ,до чого нам рузкі канали?
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