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Федерация бокса России ответила на запрет въезда боксеров в Украину

Россияне считают, что проблему создают специально

  • 14.06.2017 21:56
  • 2082 просмотров
  • 10 комментария
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РИА Новости
© РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев объяснил решение украинских властей не пускать в страну российского боксера Георгия Кушиташвили, планировавшего принять участие в чемпионате Европы в Харькове.

«Пока ничего официально не говорят. Я думаю, специально создают такую проблему, ажиотаж, чтобы у нас команда начала переживать. Хотим понять, в чем причина. Сейчас связывались с Международной федерацией любительского бокса (AIBA), которая давала нам гарантии, что все будет хорошо», — заявил Кремлев.

Ранее в среду, 14 июня, на пограничном пункте при въезде в Украину Кушиташвили вместе с пресс-атташе ФБР Владой Романовой, несколькими болельщиками и двумя журналистами не пустили в страну.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове начнется в пятницу, 16 июня. Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 килограмма.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 14.06.2017 22:05
    +8
    Кремлев звучит как погоняло!
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    NameVetal
      NameVetal, 14.06.2017 22:17
    +3
    Всё будет хорошо, нарушители законов Украины (где проходит ЧЕ) не сядут в тюрьму, просто поедут домой, в паРаSSию. Радуйтесь
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    NameVetal
      NameVetal, 14.06.2017 22:21
    +7
    интересно вот. В Таиланде смертная казнь за наркоторговлю. россияне согласились бы отправить боксёра с наркотой в трусах на соревнование в Таиланд? Нет? Тогда почему нарушителя законов Украины отправляют на соревнование в Украину?
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    saucheur
      saucheur, 14.06.2017 22:23
    -10
    NameVetal, 14.06.2017 22:21
    интересно вот. В Таиланде смертная казнь за наркоторговлю. россияне согласились бы отправить боксёра с наркотой в трусах на соревнование в Таиланд? Нет? Тогда почему нарушителя законов Украины отправляют на соревнование в Украину?
    что он нарушил?? может хватит жить иллюзиями и пора спуститься на землю?))
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 14.06.2017 22:26
    +5
    Конечно, свинособаки специально создают такую проблему. Отправляя на соревнования спортсмена, нарушившего законодательство страны, принимающей ЧЕ. А потом устраивая вой на весь мир.
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    Vitaliy_yatsenko
      Vitaliy_yatsenko, 14.06.2017 22:37
    +1
    Закон єдиний для всіх. Відвідувати Крим іноземним громадянам можна тільки через українські кпп. Якщо ти потрапив в Крим іншим шляхом, то потрапляєш під санкції. Треба завжди думати головою. Тому все правильно, що не пустили.
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    Andy Van
      Andy Van, 14.06.2017 22:41
    -1
    путя, введи войска, йопсель!права русскоязычных нарушают!!!
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    propellerhead
    online
      propellerhead, 14.06.2017 22:54
    0
    Конечно не впустили!!! Те сами спалились -
    откуда в россии ФБР?)))
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    airwolf77
      airwolf77, 14.06.2017 22:56
    +2
    имя - руское,фамилия-татарская(кремль слово - основателей масковского государства - татар и монголов) ! истерикой бурятов удовлетворен...єто все абамахад
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    Kropivnizki_NETU
    online
      Kropivnizki_NETU, 14.06.2017 23:06
    -2
    Да все нормуль. Еще пару таких скандалов, и про международные турниры на Украине можно будет забыть.
    А нас за шо кричать будет поздно.
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