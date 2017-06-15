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ОФИЦИАЛЬНО: Мейвезер и Макгрегор встретятся 26 августа

Поединок обещает стать одним из самых прибыльных в истории единоборств

  • 15.06.2017 08:01
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ОФИЦИАЛЬНО: Мейвезер и Макгрегор встретятся 26 августа

Бою Мейвезер – Макгрегор быть! Спортсмены на своих страницах в официальных сетях подтвердили факт подписания контракта и выбор даты проведения поединка – 26 августа, Лас-Вегас. Бой пройдет по правилам бокса.

Конор Макгрегор - чемпион UFC в легком весе, Флойд Мейвезер – легенда бокса, завершивший карьеру в 2015-м году.

Этот поединок обещает стать одним из самых прибыльных в истории единоборств. Мейвезер завершил карьеру в 2015 году. Он провел на ринге 49 боев и во всех одержал победы. На счету Макгрегора 23 поединка по правилам ММА, в 20 из которых он был победителем.

Источник — Sport.ua

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