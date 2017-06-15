ДЖОШУА: «11 раундов боя с Кличко дали мне колоссальный опыт»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа считает, что в случае проведения боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко опыт, полученный им в первом бою, позволит ему одержать менее трудную победу:

«Я думаю, что к реваншу, если он состоится, я подготовлю больше новых наработок, чем Кличко. Потому что Владимир - нужно отдать ему должное - был на пике своих нынешних возможностей в первом бою. А вот мне явно не хватало опыта. Зато 11 раундов этого боя дали мне колоссальный опыт. Надеюсь, этот опыт сделает меня лучше и даст мне лучший результат в матче-реванше», - сказал Энтони Джошуа в интервью Sky Sports.