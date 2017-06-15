Мейвезер и Макгрегор получат по 100 миллионов долларов за бой

Американец Флойд Мейвезер и ирландец Конор Макгрегор за очный бой по правилам бокса заработают по 100 миллионов долларов.
Поединок должен принести его организатором около 600 миллионов долларов. Транслировать мероприятие будут Showtime, Sky Sports и BT Sports.
Напомним, бой между непобежденным боксером и звездой UFC состоится 26 августа в Лас-Вегасе. В ночь на четверг эту информацию подтвердили оба спортсмена.
Источник — Sportbox
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