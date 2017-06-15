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Как Басс и Каплан опередили Кличко

Два уроженца Киева вошли в Зал боксерской славы раньше братьев Кличко

  • 15.06.2017 10:54
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Как Басс и Каплан опередили Кличко

Новость о том, что Виталий Кличко может стать первым украинцем в Международном зале боксерской славы, с одной стороны не вызывает вопросов. Но здесь есть один маленький нюанс. Даже пристально следящие за профессиональным боксом болельщики вряд ли знают о том, что два уроженца Украины уже почти полтора десятка лет как входят в Международный зал боксерской славы, который расположен в американском Канастоте. И это не братья Кличко.

Два уроженца Киева становились чемпионами мира еще до Второй мировой войны — в 20-х годах прошлого столетия. Имеющие еврейские корни Бенни Басс и Луи Каплан в детском возрасте со своими родителями эмигрировали из Киевской губернии в США и в американской жизни неплохо себя реализовали на боксерском ринге. Оба чемпионили в полулегком весе (до 59 кг). Миниатюрный Бенни (рост 156 см) получил рингнэйм Маленькая рыба (Little Fish), а Луи (рост 157 см) называли Малыш. Каплан одержал 108 побед (!) на профессиональном ринге, Бассу судьи поднимали руку после поединков 157 раз - по меткому наблюдению журналистов, больше, чем сантиметров в его росте (!).

2 января 1925 года в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден Луи завоевал чемпионский титул (выходил в ринг с 1918 по 1933 год). В 1926 году Каплан перешел на категорию выше, посему был вынужден отказаться от чемпионского звания. Но довольно скоро, а именно 12 сентября 1927 года чемпионом мира в этой же категории стал Бенни (профессиональная боксерская карьера продлилась с 1919 по 1940 гг.). Оба были приняты в Зал боксерской славы уже после смерти – Басс в 2002 году, Каплан – год спустя. В англоязычной Википедии и на вoxrec.com в графе «место рождения» у обоих записано – Киев, Украина.

В ближайшие 10 лет в Зале боксерской славы наверняка появятся еще два наших соотечественника – Виталий и Владимир Кличко это признание заслужили. Но первопроходцами здесь были совершенно неизвестные у нас украинские евреи Бенни Басс и Луи Каплан.

Источник — Klitschko-brothers

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