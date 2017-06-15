Такое наказание экс-чемпион мира в супертяжелом весе получил за свои выходки и высказывания накануне свою последнего боя, в котором он 4 марта досрочно проиграл обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью .



В среду, 14 июня, Британский совет по контролю за боксом вынес свое решение в отношении Дэвида Хэя, рассмотрев поведение экс-чемпиона мира накануне поединка против Тони Беллью, состоявшегося 4 марта. Тогда, напомним, Хэй неоднократно оскорблял Беллью, выказывая угрозы в его адрес, а на пресс-конференции за неделю до поединка устроил драку. Как итог, Хэй оштрафован на 25 тысяч фунтов.



«Комиссия Британского совета по контролю за боксом рассмотрела поведение и комментарии, сделанные Дэвидом Хэем перед боем с Тони Беллью. Хэй признал, что вел себя неподобающим образом, что негативно сказалось на атмосфере вокруг боя. Комиссия оштрафовала мистера Хэя на сумму в 25 000 фунтов стерлингов», - говорится в официальном заявлении.