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Энтони ДЖОШУА: «Я дерусь не ради поясов или славы»

Британский боксер утверждает, что он никогда не гонялся за титулами

  • 15.06.2017 12:56
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF WBA IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа оценил перспективы организации боя со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, а также объяснил, почему он так желает провести поединок с «Цыганским Королем».

По словам Джошуа, он хочет встретиться в ринге с Фьюри не из-за того, что Тайсон является «линейным» чемпионом, а исключительно ради возможности организовать еще один большой бой, который будет интересен болельщикам.

Как отметил Джошуа значимые поединки он ставит выше титульных, а также британец заявил, что никогда не гонялся за чемпионскими поясами. «Я дерусь не ради поясов или славы, а ради больших поединков. Это чистое развлечение и страсть. И я буду драться с Тайсоном Фьюри не из-за того, что он – «линейный» чемпион, а потому, что публика хочет увидеть наш бой. Я никогда не гонялся за титулами. Я просто использовал те возможности, которые мне предоставлялись. Чарльз Мартин бросил мне вызов, я должен был выиграть у него, а потом защищать свой титул. Владимир Кличко сражался со мной за титул WBA, но я поставил на кон и свой пояс IBF. Поэтому, мой каждый бой – был сложной задачей».

Источник — Klitschko-brothers

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