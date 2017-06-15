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Пятый раунд боя Кличко – Джошуа признан лучшим в текущем году

Эксперты высоко оценили накал пятой трехминутки

  • 15.06.2017 19:16
  • 671 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Авторитетный специализированный портал WorldBoxingNews признал пятую трехминутку состоявшегося 29 апреля в Лондоне поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа – лучшим раундом 2017 года.

«После четырех раундов разведки, бой оживился в пятой трехминутке. Джошуа сразу же бросился на Кличко. Стало понятно, что во время паузы между раундами, угол британца дал ему команду действовать агрессивно с первых секунд очередной трехминутки. Это было серьезным изменением в ходе боя, поскольку Кличко не ожидал такого развития событий. Кульминацией этого спурта стал нокдаун, в котором оказался украинец.

Но бесценный опыт Кличко не мог не сказать: 41-летний боксер пришел в себя и остался в бою. Он начал «выбрасывать» свои бомбы, которые теперь имели гораздо больший успех, поскольку Джошуа слишком устал от своей атаки. Как итог, уже чемпион оказался в тяжелом нокдауне, и, казалось, бой бесповоротно разворачивается в пользу Кличко.

Если бы Кличко не смог отойти от нокаута, бой бы закончился еще в первых пяти раундах. Но в середине боя уже украинец был готов завершить поединок досрочно, но Джошуа продемонстрировал, что него есть характер и в какой-то степени крепкий подбородок, поскольку он выстоял и был готов войти в очень опасный шестой раунд.

Учитывая важность поединка, а также ввиду всех событий, вместившихся в три минуты, ставшие для всех приятным сюрпризом, пятый раунд боя Кличко – Джошуа пока что остается лучшим в этом году», - объяснили свой выбор эксперты издания.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    bonv
      bonv, 15.06.2017 19:48
    0
    Молодець Володя! Шикарний раунд видав проти молодшого Джошуа.
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