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АЛИ БАШИР: «Стиль Сиренко – это комбинация стилей Тайсона и Холифилда»

Тренер украинского супертяжеловеса – о достоинствах своего подопечного

  • 15.06.2017 20:25
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boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко
© boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко

Тренер перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (1-0, 1 КО) Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports рассказал, на кого из известных боксеров прошлых лет Сиренко наиболее похож стилистически:

«Я бы сказал, что стиль Влада Сиренко - это комбинация стилей Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Ему, кстати, нравиться как раз Тайсон. Да, Сиренко - одаренный парень. И каждый день мы с ним очень серьезно работаем. Каждый день», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

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