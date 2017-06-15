АЛИ БАШИР: «Стиль Сиренко – это комбинация стилей Тайсона и Холифилда»

Тренер перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (1-0, 1 КО) Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports рассказал, на кого из известных боксеров прошлых лет Сиренко наиболее похож стилистически:
«Я бы сказал, что стиль Влада Сиренко - это комбинация стилей Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Ему, кстати, нравиться как раз Тайсон. Да, Сиренко - одаренный парень. И каждый день мы с ним очень серьезно работаем. Каждый день», - сказал Джеймс Али Башир.
Источник — Boxingnews
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