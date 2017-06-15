Деонтей Уайлдер арестован за владение марихуаной

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер был арестован полицией своего родного города Тускалуса за владение марихуаной.
Уайлдеру были предъявлены обвинения в незаконном владении марихуаной, которую нашли в его автомобиле Cadillac Escalade, после чего его выпустили под залог в размере 1000 долларов США.
Адвокат Уайлдера Пол Паттерсон заявил, что Уайлдер не пользовался своим автомобилем Cadillac Escalade уже несколько дней, поскольку ездил в другой штат на другой своей машине - Rolls Roys. По словам адвоката, марихуана попала в Cadillac Escalade Деонтея Уайлдера за время его отсутствия в Тускалусе.
Источник — Boxingnews
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