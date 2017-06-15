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Деонтей Уайлдер арестован за владение марихуаной

Американскому боксеру были предъявлены обвинения в незаконном владении наркотических стредств

  • 15.06.2017 21:33
  • 402 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер был арестован полицией своего родного города Тускалуса за владение марихуаной.

Уайлдеру были предъявлены обвинения в незаконном владении марихуаной, которую нашли в его автомобиле Cadillac Escalade, после чего его выпустили под залог в размере 1000 долларов США.

Адвокат Уайлдера Пол Паттерсон заявил, что Уайлдер не пользовался своим автомобилем Cadillac Escalade уже несколько дней, поскольку ездил в другой штат на другой своей машине - Rolls Roys. По словам адвоката, марихуана попала в Cadillac Escalade Деонтея Уайлдера за время его отсутствия в Тускалусе.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.06.2017 21:49
    0
    Бідолага! На якомусь каділлаку їздить?! Наші звйозди б"ють феррарі одну за одною, як моя мамуся мух мухобойкою!
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 15.06.2017 21:52
    0
    после чего его выпустили под залог в размере 1000 долларов США
    ______________________________________________

    А это не опечатка?
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