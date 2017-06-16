В пятницу, 16-го июня, в Харьковском «Дворце спорта» стартует чемпионат Европы по боксу. Состоятся поединки предварительных раундов и 1/8 финала, в которых примут участие украинские спортсмены.

Напомним, что на харьковском чемпионате Европы будут разыгрываться путевки на чемпионат мира в Штутгарте, который состоится в этом году. Прямая трансляция боксерских поединков начнется в 14:00.





