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Чемпионат Европы по боксу. Прямые трансляции

Предварительные бои и 1/8 финала с участием украинских боксеров - в режиме LIVE

  • 16.06.2017 11:22
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Чемпионат Европы по боксу. Прямые трансляции
В пятницу, 16-го июня, в Харьковском «Дворце спорта» стартует чемпионат Европы по боксу. Состоятся поединки предварительных раундов и 1/8 финала, в которых примут участие украинские спортсмены.
 
Напомним, что на харьковском чемпионате Европы будут разыгрываться путевки на чемпионат мира в Штутгарте, который состоится в этом году. Прямая трансляция боксерских поединков начнется в 14:00.


 

Источник — Xsport

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