В пятницу, 16-го июня, в Харьковском «Дворце спорта» стартует чемпионат Европы по боксу. Состоятся поединки предварительных раундов и 1/8 финала, в которых примут участие украинские спортсмены.
Напомним, что на харьковском чемпионате Европы будут разыгрываться путевки на чемпионат мира в Штутгарте, который состоится в этом году. Прямая трансляция боксерских поединков начнется в 14:00.
Источник — Xsport
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