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Россия хочет лишить Украину всех международных турниров

В Госдуме призвали все международные спортивные федерации не проводить соревнования в Украине

  • 16.06.2017 13:49
  • 1586 просмотров
  • 16 комментария
Метки
tvc.ru. Государственная Дума РФ
© tvc.ru. Государственная Дума РФ
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования в Украине.
 
«Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков. Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины.
 
Чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманная причина. Международные соревнования на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам всех стран, в том числе и гражданам России», – сказал Дегтярев.

Напомним, накануне направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины.
 
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд в Украину сроком на 3 года девяти представителям Федерации бокса России из-за незаконного посещения Крыма.

Источник — Р-Спорт

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Как вы относитесь к запрету на въезд в Украину представителям делегации России, которые незаконно посещали Крым?
  • 84.21% (80)
    1. Все правильно, закон один для всех!
  • 15.79% (15)
    2. Нужно было их впустить в Украину. Это же просто спортивный турнир.
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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 16.06.2017 13:52
    +9
    Нужно не не пускать, а пускать и арестовывать. А потом обменивать на наших пленных.
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    uge-madrid
    uge-madrid, 16.06.2017 13:52
    +3
    Нех@й шастать.
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    AlexDSan
      AlexDSan, 16.06.2017 13:55
    +4
    Пора не бавитись з допуском - недопуском мордовських спортсменів в Україну. Допустити всіх!!! а в Україні арештувати і судити. Гадаю, що так буде правильно!
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    vitaha33
      vitaha33, 16.06.2017 13:56
    +5
    Вони порушили українське законодавство, тому кремль нехай сопе тихенько в дві дирки
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 16.06.2017 13:58
    +5
    сподіваюсь що всі в Світі все розуміють і яке місце в цьому посідає мордва середньовічна і дика
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    Crivenco1990
      Crivenco1990, 16.06.2017 14:00
    -3
    serge1234, 16.06.2017 13:52
    Нужно не не пускать, а пускать и арестовывать. А потом обменивать на наших пленных.
    Сколько же вас, таких вумных, развелось в последнее время.
    Один грозится парад в Севасе устроить, другой танки картонные конструирует и поучает 50-летних инженеров, третий стену строит и т.д.
    Может пора и каструлю с башки снять.
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 16.06.2017 14:04
    +2
    Закон есть закон. У россиян двойные стандарты. И почему это Госдума россии вмешивается в спортивные дела? Спорт - вне политики, они же сами твердят об этом на каждом углу. За это рашку наказать нужно!!
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    jekavayp
      jekavayp, 16.06.2017 14:07
    +3
    Человек нарушил закон Украины, и понес за это соответствующее наказание. И не имеет никакого значения кто он. В цивилизованных же странах закон один для всех ? Или Рашка себя даже косвенно себя к таким не относит ?
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    serge1234
    online
      serge1234, 16.06.2017 14:09
    +3
    Crivenco1990, 16.06.2017 14:00
    Сколько же вас, таких вумных, развелось в последнее время.Один грозится парад в Севасе устроить, другой танки картонные конструирует и поучает 50-летних инженеров, третий стену строит и т.д.Может пора и каструлю с башки снять.
    Местные в Севасе хотели было митинг устроить. Но это ж не Украина, кто ж им даст его устроить. Поставили клетки, там 10 туристов и митинга нет. Кто против срусской власти? Пора ту выварку, в которой тащили черный ящик с Ту-154, который вез танцевателей на костях, вам с головы снять. Она вам к лицу, но уж больно стучит, когда вы по клаве в пролетарском экстазе бьете.
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 16.06.2017 14:10
    +6
    собака(рашка) лает, а караван идет)) Так прям эту тявкающую собаку и послушают все) Смешные клоуны поребречные)
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 16.06.2017 14:15
    +6
    Я вижу наплыв ваты на сайте не хилый. Заминуовали козломордые триколоры всех подряд)))
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    fairplay
      fairplay, 16.06.2017 14:18
    +8
    Кому интересны призывы этих сумасшедших? Это даже не новость
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    darvey77
    online
      darvey77, 16.06.2017 14:19
    +5
    их послушали покивали и подняли вопрос об отборе чемпа по фигурному катанию у РАЗЫЫ
    удачи
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    serge1234
    online
      serge1234, 16.06.2017 14:20
    +3
    Кстати, у грузин - арест. Если у кого-то хоть намек на штамп Абхазии или Южной Осетии в паспорте, то сразу в каталашку. Если следы вытравливая штампов, то можно сесть за подделку документов.
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    zalik67
    zalik67, 16.06.2017 14:22
    +2
    Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования в Украине....????Дебил?????....Да!!!!!
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 16.06.2017 14:34
    0
    Интересно, а самому товарищу Кушиташвили с его происхождением и фамилией грузинской не противно выступать под флагом страны, которая принесла на его Родину войну?
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