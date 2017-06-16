Россия хочет лишить Украину всех международных турниров

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования в Украине.
«Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков. Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины.
Чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманная причина. Международные соревнования на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам всех стран, в том числе и гражданам России», – сказал Дегтярев.
Напомним, накануне направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины.
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд в Украину сроком на 3 года девяти представителям Федерации бокса России из-за незаконного посещения Крыма.
Источник — Р-Спорт
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Один грозится парад в Севасе устроить, другой танки картонные конструирует и поучает 50-летних инженеров, третий стену строит и т.д.
Может пора и каструлю с башки снять.
удачи
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