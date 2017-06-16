Брайант Дженнингс подпишет контракт с Top Rank

Бывший соперник Владимира Кличко американский супертяжеловес Брайант Дженнингс (19-2, 10 КО) подпишет контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.
Ожидается, что Дженнингс, который не проводил поединков с декабря 2015 года (после поражения от Луиса Ортиса), вернется в ринг в ближайшее время.
Источник — Boxingnews
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