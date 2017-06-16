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Брайант Дженнингс подпишет контракт с Top Rank

В ближайшее время американский супертяжеловес вернется в ринг

  • 16.06.2017 14:22
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boxnews.com.ua. Брайант Дженнингс
© boxnews.com.ua. Брайант Дженнингс

Бывший соперник Владимира Кличко американский супертяжеловес Брайант Дженнингс (19-2, 10 КО) подпишет контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.

Ожидается, что Дженнингс, который не проводил поединков с декабря 2015 года (после поражения от Луиса Ортиса), вернется в ринг в ближайшее время.

Источник — Boxingnews

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