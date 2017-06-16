Тони БЕЛЛЬЮ: «Ковалев досрочно победит Уорда»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью Sky Sports дал свой прогноз на бой-реванш россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, который состоится завтра в Лас-Вегасе:

«Я думаю, что Ковалев выйдет за досрочной победой, и это его единственный шанс победить Уорда - по очкам он у него не выиграет. И если Ковалев потрясет его - поверьте мне, на этот раз он его не отпустит. В первом боя не столько выиграл Уорд, как проиграл Ковалев - у него был шанс, и он им не воспользовался.

Когда было объявлено о том, что будет реванш, мне сначала казалось, что шансы в нем будут 60 на 40 в пользу Андре Уорда. Но сейчас я бы оценил их шансы как 51 на 49 в пользу Уорда. Я считаю, что он выиграет по очкам, но говорю это без уверенности», - сказал Тони Беллью.