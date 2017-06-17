Украинский боксер Оганисян покидает чемпионат Европы

Украинец Мгер Оганисян не смог пробиться в 1/16 финала чемпионата Европы по боксу, который в эти дни проходит в Харькове. В категории до 64 кг Оганисян уступил англичанину Люку МакКормаку со счетом 2:3.

Напомним, что от Украины на чемпионат Европы было заявлено 10 боксеров. Харьковский европейский форум станет этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в августе этого года в Германии.