Чарльз Мартин вернется на ринг 18 июля

Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин (24-1-1, 22 КО) проведет свой следующий бой 18 июля, имя его соперника будет объявлено позже.
Напомним, что в своем предыдущем поединке, который состоялся 25 апреля, Чарльз Мартин нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Байрона Полли.
Источник — Boxingnews
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