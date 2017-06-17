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Чарльз Мартин вернется на ринг 18 июля

Имя соперника станет известно позже

  • 17.06.2017 16:04
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Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин (24-1-1, 22 КО) проведет свой следующий бой 18 июля, имя его соперника будет объявлено позже.
 
Напомним, что в своем предыдущем поединке, который состоялся 25 апреля, Чарльз Мартин нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Байрона Полли.

Источник — Boxingnews

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