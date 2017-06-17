Чарльз Мартин вернется на ринг 18 июля

Бывший чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин (24-1-1, 22 КО) проведет свой следующий бой 18 июля, имя его соперника будет объявлено позже.

Напомним, что в своем предыдущем поединке, который состоялся 25 апреля, Чарльз Мартин нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Байрона Полли.