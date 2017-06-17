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Джошуа: новый мировой тур с заездом в Нигерию

Британский боксер посетит Нигерию

  • 17.06.2017 18:16
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Джошуа: новый мировой тур с заездом в Нигерию

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, имеющий нигерийские корни, в августе планирует совершить трехдневный визит в Нигерию, в ходе которого собирается встретиться с исполняющим обязанности президента страны Йеми Осинбаджо и губернаторами двух штатов.

Сообщается, что Джошуа посетит один из благотворительных боксерских вечеров, а также встретится со своими поклонниками в двух штатах. Эта поездка – часть нового тура, организованного для Энтони его промоутером Эдди Хирном, и в ходе которого боксер побывает в Пекине, Нью-Йорке, на Ближнем Востоке и в Нигерии.

Источник — Klitschko-brothers

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