Джошуа: новый мировой тур с заездом в Нигерию

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, имеющий нигерийские корни, в августе планирует совершить трехдневный визит в Нигерию, в ходе которого собирается встретиться с исполняющим обязанности президента страны Йеми Осинбаджо и губернаторами двух штатов.



Сообщается, что Джошуа посетит один из благотворительных боксерских вечеров, а также встретится со своими поклонниками в двух штатах. Эта поездка – часть нового тура, организованного для Энтони его промоутером Эдди Хирном, и в ходе которого боксер побывает в Пекине, Нью-Йорке, на Ближнем Востоке и в Нигерии.