Украинец Барабанов вышел в 1/8 финала чемпионата Европы

Тем кто против играть в мариуполе, хочу задать вопрос, почему в мариуполе живут пол миллиона чело...

Ягупова в первой половине это уровень топов WNBA, без Ягуповой после перебора фолов наша сборная ...

Cмотря в какой. В Британской, да.

Володя, а ты что не знаешь? прожил в империи не один год, и ничего, всё было нормально

Будет 3-0

Хорошо жить в Империи?