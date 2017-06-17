Украинец Барабанов вышел в 1/8 финала чемпионата Европы

Украинский полусредневес (до 69 кг) Евгений Барабанов убедительно дебютировал на континентальном первенстве, единогласным решением судей победив в 1/16 финала норвежского противника Джамшида Назари.
Поединок начался относительно конкурентно: украинец работал наскоками со средней дистанции, тогда как гость сосредоточился на попытках ловить Евгения навстречу.
В каждом раунде преимущество хозяина ринга росло, и в 3-м левша Барабанов уже на выбор бил Назари короткими сериями, большей частью вблизи. Победа единогласным решением судей.
19 июня Евгений сразится за выход в четвертьфинал с победителем боя финна Мохаммеда Абдилрассуна и боснийца Адема Фетаховича.
Прямая видеотрансляция поединков чемпионата Европы по боксу в Харькове здесь.
Прямая видеотрансляция поединков чемпионата Европы по боксу в Харькове здесь.
Источник — Сегодня Спорт
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