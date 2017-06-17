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Украинец Барабанов вышел в 1/8 финала чемпионата Европы

Наш боксер победил норвежца Джамшида Назари единогласным решением судей

  • 17.06.2017 18:16
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YouTube. Евгений Барабанов победил Джамшида Назари
© YouTube. Евгений Барабанов победил Джамшида Назари
Украинский полусредневес (до 69 кг) Евгений Барабанов убедительно дебютировал на континентальном первенстве, единогласным решением судей победив в 1/16 финала норвежского противника Джамшида Назари.
 
Поединок начался относительно конкурентно: украинец работал наскоками со средней дистанции, тогда как гость сосредоточился на попытках ловить Евгения навстречу.
 
В каждом раунде преимущество хозяина ринга росло, и в 3-м левша Барабанов уже на выбор бил Назари короткими сериями, большей частью вблизи. Победа единогласным решением судей.
 
19 июня Евгений сразится за выход в четвертьфинал с победителем боя финна Мохаммеда Абдилрассуна и боснийца Адема Фетаховича.

Прямая видеотрансляция поединков чемпионата Европы по боксу в Харькове здесь.

Источник — Сегодня Спорт

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