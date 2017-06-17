Харьков гостеприимно распахнул двери для лучших боксёров Европы

В пятницу, 16 июня, в Харькове был дан старт Чемпионату Европы по боксу среди мужчин. Это уже 42-ое по счету европейское первенство по боксу. Первый чемпионат прошёл ещё в прошлом веке в далёком 1925 году, в Стокгольме. И вот, впервые за всё время проведения чемпионатов Европы, он проходит у нас в Украине, в Харькове. Причем, это самое представительное по численности первенство европейского континента. В 2013 году в Минске выступало 213 боксеров, через два года в Софию съехалось на главное соревнование боксеров Европы чуть больше, а именно 221 боксер боролся за медали. И вот в Харькове на чемпионат приехало 234 спортсмена, представляющих 39 европейских стран. Сборная Украины прибыла в Первую Столицу за неделю до начала чемпионата. 9-го июня боксеры провели показательную тренировку на спорткомплексе ХТЗ для представителей СМИ.

Во время тренировки главный тренер национальной сборной, Дмитрий Сосновский, объявил состав участников украинской команды, которая будет бороться медали европейского чемпионата, а также за лицензии на Чемпионат мира.

Вот состав команды Украины на Чемпионате Европы:

49 кг – Назад Куротчин

52 кг – Дмитрий Замотаев

56 кг – Николай Буценко

60 кг – Юрий Шестак

64 кг – Мгер Оганисян

69 кг – Евгений Барабанов

75 кг – Александр Хижняк

81 кг – Владимир Скрипка

91 кг – Рамазан Муслимов

91 + кг – Виктор Выхрист

Команду на тренировке в спорткомплексе ХТЗ поприветствовал первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев. Он пожелал участникам ярких выступлений: «Ребята, на вас сейчас огромная ответственность, но я хочу пожелать, чтобы этот груз, ни в коем случае не помешал вам достойно выступить. Красивый бокс – это то, что вы умеете показать. Не переживайте и тогда лицензии у вас в кармане». Со своей стороны, власти Харькова пообещали, что приложат максимум усилий, чтобы чемпионат прошёл на наивысшем уровне. Виталий Кириленко, начальник управления по делам молодёжи и спорта ХОГА, который также приехал поприветствовать ребят отметил, что Харьков славится своими спортивными традициями и выбран для проведения мероприятия такого уровня не случайно.

«Ребята, уверен, что организаторы создадут для вас максимально комфортные условия, чтобы вы могли достойно выступить на предстоящих соревнованиях и показать высокие результаты» – пожелал Виталий Кириленко.

Лицензии на Чемпионат мира по боксу, который состоится этой осенью в Гамбурге, получать по 8 боксеров в каждой весовой категории. Итого, это будет 80 боксеров.

И вот, 16-го июня, чемпионат стартовал. Сначала днём во Дворца Спорта «Локомотив», а именно здесь пройдёт европейское первенство, прошла предстартовая пресс-конференция.

В пресс-конференции приняли участие Президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли, Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус (ФБУ), первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев и супервайзер соревнований Марко Марович.

Участники поприветствовали представителей СМИ и выразили благодарность организаторам. Так президент EUBC Франко Фальчинелли отметил, что Украина была выбрана не случайно для такого масштабного спортивного события.

«В Украине очень сильные боксёрские традиции, есть опыт проведения многих международных турниров, а также Харьков предложил отличную арену, которая идеально подходит для соревнований такого уровня» - отметит Франко Фальчинелли. Также президент EUBC вспомнил, что в Украине выросли такие знаменитые и известные на весь мир боксёры как братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик.

Президент ФБУ, Владимир Продивус, также, поблагодарил за поддержу Министерство спорта Украины, Национальный Олимпийский комитет и всю семью AIBA и EUBC.

«Мы ожидаем настоящий и захватывающий праздник бокса. Также надеемся на полные залы и поддержку со стороны болельщиков» - сказал Владимир Продивус.

Церемония открытия, которая началась в 18:30, была торжественной и красочной. По украинской традиции были хлеб-соль для участников. Была классная танцевальная постановка с украинскими танцами, а также приветствие от министра молодёжи и спорта Игоря Александровича Жданова, потом председатель ХОГА Юлия Светличная зачитала приветствие и пожелания от Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Затем прозвучал гимн Украины и гимн Евросоюза. После завершения церемонии открытия на двух рингах чемпионата начались первые квалификационные бои. Зал Дворца Спорта был заполнен, почти аншлаг. Болельщики активно поддерживали в первый день соревнований представителя Украины в весовой категории 64 кг Мгера Оганисяна. Но он, увы, не смог пробиться в 1/16 финала чемпионата Европы по боксу, уступил англичанину Люку МакКормаку со счётом 2:3.

Согласно регламенту, с 16 по 20 июня состоятся поединки предварительной стадии соревнований, на следующий день запланированы четвертьфиналы, 23 июня будут боксировать полуфиналисты, а 24 июня – пройдут финальные поединки.

Кстати, из-за нелегального пересечения границы Крыма, в Харьков не пустили российского боксера Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг), а также пресс-атташе сборной РФ, журналистов Lifenews и нескольких болельщиков. Как рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции, ежедневно для обеспечения порядка привлекаются более 200 сотрудников полиции, 100 военнослужащих НГУ и 100 слушателей Национальной академии НГУ. В местах проживания участников соревнований осуществляется круглосуточное патрулирование автоэкипажей.

Приглашаю харьковчан, а также болельщиков бокса со всей Украины, посетить Чемпионат Европы и поддержать свою национальную сборную. Также все харьковчане рады принять у себя в гостях спортсменов и болельщиков из других стран. Надеюсь, мы увидим классный бокс, ведь в Харькове собрались лучшие боксеры континента.