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Уорд нокаутировал Ковалева

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд защитил свои пояса

  • 18.06.2017 08:25
  • 1808 просмотров
  • 4 комментария
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РИА Новости
© РИА Новости
Зрелищный поединок, который проходил в знаменитом центре Mandalay Bay в Лас-Вегасе, завершился досрочной победой Уорда в восьмом раунде. Андре провел серию мощных ударов по корпусу, при этом явно попав пару раз ниже пояса.
 
Решающим стал правый джеб в челюсть 34-летнему россиянину. После пропущенного тяжелого удара Ковалев поплыл, а американец бросился его добивать. Рефери Тони Укс вмешался в ход боя и присудил победу американцу. 

Видео решающего эпизода 
 
 

Was it low ? #wardkovalev2 @andresogward @sergeykrusherkovalev

Публикация от Canelo | GGG (@boxingempire)

Запись полного боя

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Трактор
    online
    Трактор, 18.06.2017 08:32
    -4
    Уорд красава, так бить по яйцам это надо уметь!

    https://youtu.be/yx7aHngA8wA
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 18.06.2017 08:34
    +4
    Технічно перебоксував Уорд, справді Р4Р.
    Ковальов в жахливій формі, перед поєдинком більше тренував язик ніж займався в залі.
    Так що все закономірно.
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    eternity_solitude
    online
      eternity_solitude, 18.06.2017 08:37
    +2
    навіть якщо не дивитися удари нижче пояса в бою видно, що Уорд може робити висновки з попередніх боїв. він набагато краще виглядав у реванші ніж у першому бою, а Ковальов не зміг змінити тактику і не зміг нічого протиставити Уорду.
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    Igoreus Barmaleus
    online
      Igoreus Barmaleus, 18.06.2017 08:58
    +1
    Нет оправланий крашеру, бой проигран. Дело не в этом сомнительном ударе. Мне кажется, что по яйцам не попал. Да и решила бой двойка, а дальше было дело техники. Похоже, что опять полез в возню и там бензин закончился.
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