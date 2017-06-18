Зрелищный поединок, который проходил в знаменитом центре Mandalay Bay в Лас-Вегасе, завершился досрочной победой Уорда в восьмом раунде. Андре провел серию мощных ударов по корпусу, при этом явно попав пару раз ниже пояса.
Решающим стал правый джеб в челюсть 34-летнему россиянину. После пропущенного тяжелого удара Ковалев поплыл, а американец бросился его добивать. Рефери Тони Укс вмешался в ход боя и присудил победу американцу.
Видео решающего эпизода
Видео решающего эпизода
Запись полного боя
Источник — Sport.ua
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https://youtu.be/yx7aHngA8wA
Ковальов в жахливій формі, перед поєдинком більше тренував язик ніж займався в залі.
Так що все закономірно.
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