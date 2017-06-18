Зрелищный поединок, который проходил в знаменитом центре Mandalay Bay в Лас-Вегасе, завершился досрочной победой Уорда в восьмом раунде. Андре провел серию мощных ударов по корпусу, при этом явно попав пару раз ниже пояса.

Решающим стал правый джеб в челюсть 34-летнему россиянину. После пропущенного тяжелого удара Ковалев поплыл, а американец бросился его добивать. Рефери Тони Укс вмешался в ход боя и присудил победу американцу.



Видео решающего эпизода



Was it low ? #wardkovalev2 @andresogward @sergeykrusherkovalev Публикация от Canelo | GGG (@boxingempire) Июн 17 2017 в 9:08 PDT

Запись полного боя



