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Ригондо нокаутировал Флореса и бросил вызов Ломаченко

Кубинец хочет драться в промежуточных весовых категориях

  • 18.06.2017 09:49
  • 817 просмотров
  • 2 комментария
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digitaljournal.com. Гильерме Ригондо
© digitaljournal.com. Гильерме Ригондо

Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО) прибавил к своей коллекции чемпионских поясов и титул IBO, отобрав его у мексиканца Моизеса Флореса (25-1, 17 КО), которого оон нокаутировал в первом раунде. Правда, стоит отметить, что окончание боя было довольно контроверсионным, поскольку последний удар Ригонндо нанес уже после гонга.

Но рефери Вик Дракулич, посоветовавшись с официальными лицами Атлетической комиссии штата Невада, засчитал победу Ригондо. После боя с Флоресом Гильермо Ригондо выразил желание провести бои с Василием Ломаченко и Романом Гонсалесом, но не в их, а в промежуточных весовых категориях.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
    online
    Ihor8, 18.06.2017 09:55
    +1
    Так реально после гонга. За правильность решения рефери не знаю, но то что этот Ригондо крут это факт
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    Jeck
      Jeck, 18.06.2017 10:03
    +2
    Було би цікаво, але не думаю що Ломаченко буде скидати вагу спеціально для цього поєдинку.
    Тим більше раніше була інформація, що Рігондо вже відмовлявся від поєдинку з Василем.
    Хоча я би більше хотів побачити бій Василь Ломаченко - Майкі Гарсія
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