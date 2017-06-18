Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО) прибавил к своей коллекции чемпионских поясов и титул IBO, отобрав его у мексиканца Моизеса Флореса (25-1, 17 КО), которого оон нокаутировал в первом раунде. Правда, стоит отметить, что окончание боя было довольно контроверсионным, поскольку последний удар Ригонндо нанес уже после гонга.
Но рефери Вик Дракулич, посоветовавшись с официальными лицами Атлетической комиссии штата Невада, засчитал победу Ригондо. После боя с Флоресом Гильермо Ригондо выразил желание провести бои с Василием Ломаченко и Романом Гонсалесом, но не в их, а в промежуточных весовых категориях.
Источник — Boxingnews
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Тим більше раніше була інформація, що Рігондо вже відмовлявся від поєдинку з Василем.
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