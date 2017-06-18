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Хелениус остановил Орлова, Такам нокатировал Бакурина

Состоялись два боя супертяжеловесов

  • 18.06.2017 10:45
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hbl.fi. Евгений Орлов и Роберт Хелениус
© hbl.fi. Евгений Орлов и Роберт Хелениус

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе финн Роберт Хелениус (25-1, 16 КО) одержал победу техническим нокаутом в бою с россиянином Евгением Орловым (17-15-1, 13 КО). Бой закончился после шестого раунда, когда Орлов отказался от дальнейшей борьбы.

Другой известный супертяжеловес, камерунец Карлос Такам (35-3-1, 27 КО) одержал более чем убедительную победу в бою с хорватом Ивицей Бакуриным (27-12-1, 16 КО), нокаутировав его во втором раунде.

Источник — Boxingnews

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