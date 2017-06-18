Хелениус остановил Орлова, Такам нокатировал Бакурина

А я вот в святую халяву не верю. Устал - проиграл

Бой идёт до 12 раундов и не кто не даёт гарантии шального удара и победы боксера даже если он про...

[quote Sergiu Culea, 18.06.2017 11:29]M-E-S-S-E-R, 18.06.2017 10:54 Не помогли ни мельдоний, ни ...

Первый раунд с небольшим преимуществом за Уордом. Второй и третий с небольшим преимуществом выигр...