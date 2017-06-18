Уорд выигрывал по очкам на момент остановки боя с Ковалевым

Сергей Ковалев проигрывал по очкам Андре Уорду на момент остановки боя в восьмом раунде. Американец лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего - 65:68.
Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 18 червня 2017 р.
Статистика ударов говорит о том, что Ковалев бил чаще, а Уорд – точнее.
Напомним, американец одержал победу техническим нокаутом, после неоднозначного решения рефери.
Источник — Sport.ua
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