Уорд выигрывал по очкам на момент остановки боя с Ковалевым

Сергей Ковалев проигрывал по очкам Андре Уорду на момент остановки боя в восьмом раунде. Американец лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего - 65:68.

Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER