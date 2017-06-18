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Уорд выигрывал по очкам на момент остановки боя с Ковалевым

Россиянин выбрасывал больше ударов, но американец был точнее

  • 18.06.2017 11:06
  • 776 просмотров
  • 2 комментария
Метки
izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд
© izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд

Сергей Ковалев проигрывал по очкам Андре Уорду на момент остановки боя в восьмом раунде. Американец лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего - 65:68.

Статистика ударов говорит о том, что Ковалев бил чаще, а Уорд – точнее.

Напомним, американец одержал победу техническим нокаутом, после неоднозначного решения рефери.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    Ihor8, 18.06.2017 11:49
    -1
    Получается не все так однозначно. Если б Ковалев дожил до конца раунда все могло быть
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    vuyko47
    online
      vuyko47, 18.06.2017 12:07
    0
    "НОКАУТ В ПАХ ПРИНОСИТ ПОБЕДУ" Судья боя признал свою ошибку.
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